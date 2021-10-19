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Культура та мистецтво

Заслужена артистка України Гонта померла від ускладнень після коронавірусу

13:56 19 жовтня 2021
Гонта

У вівторок, 18 жовтня, в Тернополі померла заслужена артистка України Марія Гонта. Про смерть повідомили у Тернопільському академічному українському драматичному театрі ім. Т. Шевченка, де вона служила.

Марії Гонті йшов 84-й рік. Причиною смерті стало ускладнення від коронавірусу.

«Ця талановита, працьовита актриса з хорошими зовнішніми та голосовими даними полонила серця глядачів й багато років не переставала дивувати їх широкою палітрою створених нею образів», — пишуть колеги Гонти.

Артистка отримала премію ім. Марії Заньковецької, орден «Честь і слава Тернопільщини II ступеня», довічну президентську стипендію.

За своє життя Марія Гонта зіграла більше сотні ролей, серед яких: Анна («Маруся Богуславка» Михайла Старицького), Маруся Чурай («Дівчина з легенди» Любові Забашти), Рахіра («Земля» Василя Василька за Ольгою Кобилянською), Наталка («Наталка Полтавка» Миколи Лисенка) та багато інших.

Нагадаємо, у липні цього року від ускладнень після коронавірусної інфекції помер актор Молодого театру — народний артист України Валерій Шептекита. А в травні помер знаменитий український актор, народний артист Ярослав Гаврилюк.

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