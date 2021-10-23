Померла зірка фільму «Тіні забутих предків», якій Депардьє пропонував руку і серце

У Москві на 85-му році життя померла актриса Тетяна Бестаєва, котра служила в театрі імені Моссовєта і стала зіркою всесвітньо знаменитої стрічки Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» — у фільмі вона зіграла роль Палагни.

Зоряна роль актриси

За повідомленням РосЗМІ, народна артистка Росії померла в суботу, 23 жовтня. Дата прощання з нею поки не визначена.

Тетяна Бестаєва — дочка одного з родоначальників кавказького кінематографу Ладо Бестаєва, але все життя прожила в Москві. Батьки розлучилися, коли дівчинці було 13 років.

Після закінчення школи Тетяна вступила до ВДІКу, потрапивши на курс Бориса Бібікова. Однокурсниками Бестаєвої стали майбутні зірки Леонід Куравльов і Софіко Чіаурелі. У вузі дівчина подружилася з Людмилою Гурченко.

На рахунку актриси — понад 15 ролей в кіно, серед яких ролі у відомих на пострадянському просторі фільмах «Сім старих та одна дівчина» та «Дні хірурга Мишкина». Серед шанувальників Бестаєвої були найзнаменитіші чоловіки — Андрій Миронов, Олександр Белявський і навіть Жерар Депардьє. Останній навіть пропонував їй руку і серце, однак його пропозиція прийнята не була.

У 1997 році жінку екстрено госпіталізували і ампутували стопу.

Нагадаємо, 18 жовтня в Тернополі від ускладнень коронавірусного захворювання померла заслужена артистка України Марія Гонта, яка служила в Тернопільському академічному українському драматичному театрі ім. Т. Шевченка.

Фото КП

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