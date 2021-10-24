«Непередбачені обставини» прописалися перед Національною оперою у Києві (фото)

У центрі столиці України, на Театральній площі, біля входу в Національний театр опери та балету розмістили скульптурну інсталяцію «Непередбачені обставини». Її автором став відомий український художник Михайло Деяк. Композиції, створені з металу, прописалися на площі тимчасово, а потім перемістяться в інший простір в рамках арт-проєкту «Без обмежень».



— Я досліджую, як кожен з нас може переосмислити те, що відбувається навколо, — сказав «ФАКТАМ» Михайло Деяк на відкритті. — Площа перед оперним театром в Києві оточена з усіх боків різними епохами і мій проєкт робить спробу переосмислити простір навколо. Скульптури мають абстрактні форми, і я хочу, щоб вони своїм виглядом штовхали глядача до роздумів.

До речі, вперше перед Національною оперою України встановлена ​​інсталяція сучасного мистецтва. А дві скульптури, які є частиною «Непередбачених обставин» — найвищі в історичній частині міста за останні десять років.

Автор не говорить, як довго скульптурні композиції простоять на Театральній площі і куди потім перемістяться. Арт-проєкт «Без обмежень» був створений для того, щоб якомога більше людей отримали можливість доторкнутися до сучасного мистецтва «на живо».

— Наші виставкові майданчики не мають постійної адреси або будь-яких обмежень в просторі і в часі, — розповів ініціатор проєкту Олег Дзюбяк, відомий своєю співпрацею з провідними українськими художниками. — Сьогодні це Театральна площа в Києві, а через тиждень або місяць цей арт-об'єкт можна буде побачити в іншому місті або навіть країні.

Нагадаємо, у Львові в кінці вересня презентували арт-об'єкт «Звуки міста». Проєкт ініційований до 30-річчя незалежності.

Команда проєкту розробила скульптури «Звуки міста» для Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Маріуполя та Криму. Арт-інсталяції відкрили вже в Дніпрі, Харкові та Маріуполі.

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