«Мене розмазали»: у РФ знайшлася «зникла» зірка фільму «Діамантова рука» Світлана Світлична

У Москві «знайшлася» російська актриса, зірка фільму «Діамантова рука» Світлана Світлична, про зникнення якої її родичі заявили 25 жовтня.

Актриса з'явилася в програмі Малахова «Прямий ефір» (до речі, ефір був присвячений її таємничому зникненню) та заявила, що нікуди не пропадала — мовляв, поїхала на зйомки ток-шоу і затрималася на кілька днів.

При цьому знаменитість поскаржилася на невістку Ольгу, з якою незадовго до інциденту мала неприємну розмову.

«Мене розмазали… Я не хочу з нею зустрічатися і не хочу з нею спілкуватися», — прокоментувала Світлична конфлікт із родичкою, хоча про його сутність промовчала.

Відомо, що 81-річна актриса страждає на деменцію. Проблеми зі здоров'ям у неї почалися у 2020 році після травми голови, отриманої під час зйомок.

Нагадаємо, раніше інша російська зірка — Надія Бабкіна — викинула із життя молодого чоловіка.

Фото kleo.ru/

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