Помер видатний український лялькар Сергій Брижань

У ніч на п'ятницю, 29 жовтня, помер видатний лялькар Сергій Брижань. Йому було 65 років.

Як повідомляють у Харківському театрі ляльок імені Афанасьєва, смерть заслуженого діяча мистецтв України, головного режисера Хмельницького академічного обласного театру ляльок, президента Всеукраїнської організації лялькарів «UNIMA» стала несподіваною та непоправною втратою для театральної спільноти.

«Сергій Брижань очолював Хмельницький театр ляльок понад тридцять років, поставив понад сотню вистав у різних колективах України, Білорусії, Росії. Його знали та цінували колеги та глядачі як талановитого режисера та дуже світлу людину. Висловлюємо щирі співчуття рідним та колегам Сергія Миколайовича» , — йдеться у повідомленні.

Про раптову смерть батька у соціальних мережах написала його дочка Ольга Черкаська: «Чому так раптово, так неочікувано, так швидко? Татусю, ти мав ще бути з нами, дарувати нам свою любов, тепло, турботу, ласку. Ти мав ще тішитися цим життям. Ти мав ще стільки всього навчити свого внука, якого ти безмежно любив. Ти мав ще стільки всього зробити, стільки створити вистав, якими насолоджувалися б дітки не одне десятиліття. Мав, але вже не зробиш. Тепер ти став нашим Янголом, який буде нам допомагати з неба».

Нагадаємо, що цього місяця не стало заслуженої артистки України Марії Гонти. Вона служила у Тернопільському академічному українському драматичному театрі ім. Т. Шевченка. Причиною смерті артистки, якій йшов 84-й рік, стало ускладнення, спричинене коронавірусом.

Фото Сергія Брижаня із соціальних мереж.

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