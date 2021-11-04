Помер відомий український режисер Віталій Малахов

У Києві помер легендарний творець та художній художник знаменитого Театру на Подолі Віталій Малахов. Про це повідомив заступник міського голови Києва — секретар Київради Володимир Бондаренко та підтвердила дочка покійного Дарина.

«Лети, рідний мій», — написала вона у Facebook .

Малахов народився 19 липня 1954 року у Львові, розпочав творчу кар'єру 1977 року на українському ТБ, після чого працював у Київському державному театрі російської драми імені Лесі Українки, з 1979 року очолив Київський державний театр естради, в якому здійснив постановки вистав: «Я», «Ніч чудес», «Зоря і смерть Пабло Неруди», «Шахрай мимоволі» та інші.

З 1985 по 1987 р. працював зі своєю трупою на базі Київського Молодіжного театру, а з серпня 1987 року ним із однодумцями було створено Київський драматичний театр на Подолі, художнім керівником та директором якого він був до останнього часу.

За інформацією ТСН, Малахова госпіталізували до лікарні 26 жовтня. Він перебував у важкому стані у реанімації в очікуванні штучної нирки.

Відповідаючи на запитання «ФАКТІВ», у 2015 році Малахов зізнавався, що відчуває перед смертю страх, як «перед Бабаєм у дитинстві — чимось страшним і нереальним» і розповів, що йому завжди хотілося, щоб близькі люди, що пішли, «жили вічно в тому чи іншому вимірі».

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