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Культура та мистецтво

Зірка російських серіалів помер у московському хоспісі

13:12 8 листопада 2021
Віктор Гунін

У Москві помер російський актор театру та кіно Віктор Гунін. Йому було 68 років, повідомив його колега Адам Булгучов у соцмережі .

За його словами, останні дні життя Гунін провів у хоспісі.

«Колеги та друзі! Сьогодні пішов із життя Віктор Гунін! Де буде прощання, напишу завтра, як тільки ми заберемо його з хоспісу. На похорон можна надіслати хто скільки зможе», — повідомив артист.

Відомо, що окрім театральних постановок у Московському державному театрі кіноактора, Гунін знімався також у фільмах та серіалах, у т.ч. «Кодекс честі», «Кулагін та партнери», «Особисте життя слідчого Савельєва», «Мент у законі», «Швидка допомога», «Слід» та «Година Волкова», повідомляє КП.

Нагадаємо, на початку листопада у московському хоспісі помер актор із серіалу «Бригада», який зіграв начальника охорони Сашка Білого.

Фото скрін відео YouTube

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