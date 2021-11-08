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Культура та мистецтво

Скандал з домаганнями в університеті Карпенка-Карого: популярний актор Володимир Талашко написав заяву на звільнення

18:14 8 листопада 2021
Талашка

75-річний актор Володимир Талашко, який потрапив у сексуальний скандал, написав заяву про звільнення. Народний артист більше не викладатиме в університеті імені Карпенка-Карого.

Про це у Facebook повідомила актриса Вікторія Муштей.

«Битва виграна. Талашко написав заяву за власним бажанням та викладати в університеті не буде. Тепер є прецедент офіційного розслідування харасменту у творчому виші та успішна його розв'язка», — повідомила актриса.

Муштей додала, що написала заяву до університету ще 30 серпня, але не отримала на неї відповіді, хоча група розслідування почала працювати майже одразу після її заяви.

Актриса припустила, що в університеті хотіли «затягнути процес й по-тихому зам'яти питання».

«Міняти систему не просто, але миритися з нею я відмовляюся. Я хочу жити в країні, де таке не вважається нормою», — підсумувала актриса.

Нагадаємо, 75-річного актора Володимира Талашка студентки університету імені Карпенка-Карого звинуватили у сексуальних домаганнях.

За словами дівчат, викладач запрошував їх до себе додому, пропонував випити, а потім «фотографував голими, заводив у спальню та схиляв до інтиму».

На початку навчального року Талашка усунули від викладацької діяльності.

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