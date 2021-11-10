Російська зірка знаменитого фільму Тарковського померла в будинку для людей похилого віку

Російська Спілка кінематографістів повідомила про смерть 81-річної актриси кіно, зірки фільму Андрія Тарковського «Іванове дитинство» Валентини Малявіної.

Відомо, що свої останні роки Малявіна провела в будинку для людей похилого віку, страждаючи від проблем зі слухом і зором.

На її смерть відреагував перший чоловік — відомий актор Олександр Збруєв (їхній шлюб тривав 5 років).

«Вона була чарівною актрисою, красивою, талановитою, але життя трагічно склалося. У неї від величезної радості, яку вона відчувала в житті, стався такий перелом, коли вона подала і падала в нескінченну яму, в якусь прірву… І життя закінчилося трагічно», — сказав актор «Ленкома» у коментарі до сайту СтарХіт.

Дата та місце прощання з померлою актрисою поки що не назване.

Нагадаємо, нещодавно в Москві померла і зірка фільму «Тіні забутих предків» Тетяна Бастаєва, якій за часів її молодості робив пропозицію руки та серця Жерар Депардьє.

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