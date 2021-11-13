Тамара Гвердцителі повідомила про трагедію у сім'ї

Відома радянська та грузинська співачка Тамара Гвердцителі осиротіла — 12 листопада пішов із життя її батько — Михайло Павлович Гвердцителі. Про це жінка повідомила у Instagram .

«Вчора не стало тата. Царство Небесне… Велике горе…» — підписала вона фото із запаленою свічкою.

На сумну звістку відразу відреагували колеги по цеху.

«У тебе таке відкрите серце і душа навстіж, кріпись, Тамріко, прийми щирі співчуття», — написав Олександр Буйнов. Також її підтримали співачка Согдіана, Стас Михайлов, Йосип Пригожин та інші.

За даними ЗМІ, Михайло Гвердцителі був відомим кібірнетиком і походив із старовинного аристократичного грузинського роду. Тамріко (Тамара) народилася у них із дружиною Інною у 1962 році.

Нагадаємо, нещодавно про останні дні життя свого батька розповів український співак Віталій Козловський. За його словами, батькові була потрібна операція, але він не поспішав її робити і постійно відкладав візит до лікарів.

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