Хвороба виявилася сильнішою: не стало актора з «Кармеліти» та «Щасливі разом»

У Москві не стало актора театру «ФЕСТ» Ігоря Бондаренка. Повідомляється, що він помер 12 листопада на 56 році життя, після тяжкої хвороби, повідомляє СтарХіт.

Окрім роботи в театрі, актор активно знімався в серіалах і запам'ятався глядачам своїми ролями у картині «Сибірський цирульник», серіалах «Кармеліта», «Щасливі разом», «Хитрівка», «Вісімдесяті», «Реальні пацани», «Поселенці», Золото Лагіна", «Теорія ймовірності», «Очі в очі», «Драйв» та ін.

2004 року отримав звання заслуженого артиста РФ.

«Над його комічними персонажами глядачі реготали до сліз, а трагічні ролі змушували стискати серця. І кожну роль було зроблено тонко, безмірно талановито, опрацьовано до дрібниць. Ігор Бондаренко завжди вмів зігрівати серця своїх друзів, рідних та близьких. Він був душею будь-якої компанії, приголомшливим оповідачем, цікавим художником і автором», — йдеться у некролозі.

Відомо, що церемонія прощання із артистом відбудеться 15 листопада на основній сцені театру «ФЕСТ».

Нагадаємо, на початку листопада у московському хоспісі помер ще один актор театру та кіно — Віктор Гунін. Йому було 68 років .

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