Від коронавірусу помер відомий український актор, який знімався у Мащенка та Іллєнка

У реанімації центральної міської лікарні Рівного від ускладнень коронавірусного захворювання помер народний артист України Георгій Мороз. Йому було 77 років. Як повідомляється на сайті Рівненського обласного академічного музично-драматичного театру, де працював покійний, серце артиста зупинилося 19 листопада.

«У нас втрата. Дорогі глядачі. Нам не вистачає слів… наш Георгій Іванович Морозюк, народний артист України, відійшов на Небеса», — зазначають його колеги.

Окрім блискучих робіт у театрі, Морозюк також знявся у понад 30 знакових українських фільмах — «Голод-33», «Гетьманські клейноди», «Чорна рада», «Нескорений», «Залізна сотня» та інших, працюючи у т.ч. з відомими режисерами Миколою Мащенком та Юрієм Іллєнком.

Георгій Мороз у фільмі "Чорна рада"

Звання Народного артиста України було присвоєно йому у 1993 році, а останньою роллю для нього став фільм «Владика Андрій» режисера Олеся Янчука (2008 рік).

Нагадаємо, у Москві COVID-19 забрав життя відомого театрального та кіноактора Валерія Гаркаліна.

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