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Культура та мистецтво

Помер режисер фільмів «Тегеран 43» та «Біг» Володимир Наумов

12:37 29 листопада 2021
Володимир Наумов

Помер народний артист СРСР, режисер Володимир Наумов. Про це повідомили у Спілці кінематографістів Росії. Творцю фільмів «Тегеран-43» та «Біг» 6 грудня виповнилося б 94 роки.

Про причину смерті поки що не повідомляють.

Нагадаємо, Володимир Наумов — радянський та російський кінорежисер, сценарист, актор, продюсер, педагог, народний артист СРСР, лауреат Державної премії СРСР, член Європейської кіноакадемії, секретар Спілки кінематографістів Росії.

Крім роботи в кіно ставив вистави в театрі «Современник», працював на телебаченні. Спільно з Олександром Аловим він зняв такі фільми, як «Біг» та «Тегеран 43».

Також пішов із життя співак та композитор Олександр Градський.

У Києві прощаються із колишнім мером Києва Олександром Омельченком.
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