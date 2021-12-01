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Культура та мистецтво

«До смерті готова»: зірка радянського кіно вперше розповіла про свою тяжку хворобу

21:30 1 грудня 2021
«До смерті готова»: зірка радянського кіно вперше розповіла про свою тяжку хворобу

Відома кіноактриса, зірка культового фільму «Звичайне диво» Євгенія Симонова відверто розповіла про своє смертельне захворювання — рак легенів. В інтерв'ю Катерині Гордєєвій 66-річна актриса пояснила зростання новоутворення у неї занедбаною хворобою — запаленням легенів.

«Запалення легенів, а в мене вистава в Іркутську, квитки продані. Ну, запалення легенів — і що? Тепліше одяглася, напилася антибіотиків, поїхала в аеропорт, сіла в літак, температуру збила, приїхала, зіграла, повернулася і продовжила лікуватися. Потім знову зйомки… Отак я все долала… І почалася хроніка», — зізналася акторка.

Так тривало кілька років, поки на початку нульових медики не виявили у легенях артистки підозріле затемнення, а потім і діагностували новоутворення — аденокарциному.

«Потому після чергового запалення легенів раптом вона (пухлина. — Авт.) у мене раз — і виросла. Лікарі сказали видаляти», — поділилася Симонова, зізнавшись, що не готова померти завтра-післязавтра.

«Але якщо скажуть, що треба, можу прийняти це, бо я вдячна. Я 66 років так прожила! Мало? Ні. Це добре. Я не хочу, у нас ще вдома справи, але, в принципі, готова», — закінчила інтерв'ю Євгенія.

Нагадаємо, наприкінці жовтня стало відомо про онкологічне захворювання відомого російського репера Алішера Валєєва, більш відомого як Моргенштерн.

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