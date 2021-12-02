Google відзначив яскравим дудлом день народження незвичайного художника: чим знаменитий Жорж Сірка

Google відзначив інтерактивним дудлом річницю від дня народження Жоржа Сера — французького художника-імпресіоніста, який створив оригінальний метод живопису — дивізіонізм чи пуантилізм.

Художник народився 2 грудня 1859 року у Парижі у ній багатого юриста. У 15 років пішов навчатися в муніципальну школу малюнку, а в 19 став учнем Академії образотворчих мистецтв. Свій власний художній стиль він вирішив розробити після виставки імпресіоністів (він був так вражений побаченим там, що залишив класичне навчання).

Натхнення прийшло під час подорожі до моря, де Сера написав кілька морських пейзажів, наносячи на полотно дрібні крапки, не змішуючи кольори. Це й було народження пуатилізму.

У 1883 році Сірка створює свою першу видатну роботу — величезне мальовниче полотно «Купальники в Аньєрі». І хоча Паризький салон її відкинув, на першій виставці Групи незалежних художників у 1884 році в павільйоні Тюїльрі полотно спричинило фурор.

Колега Сіра — неоіпресіоніст Поль Сіньяк так відгукувався про роботу: «Ця картина була написана великими плоскими мазками, що знаходили один на одному і взяті з палітри, складеної, як у Делакруа, із чистих і земляних фарб. Охри та землі затемнювали колорит, і картина здавалася менш яскравою, ніж картини імпресіоністів, написані фарбами спектра. Але дотримання контрасту, систематичний поділ елементів — світла, тіні, локального кольору — правильне співвідношення і рівновагу надавали цьому полотну гармонії».

Проте найяскравішим прикладом пуантилізму стала картина «Неділя на острові Гранд-Жатт», роботі над якою художник присвятив близько двох років (1884−1886). Саме її Google 2 грудня розклав на пікселі, які чудово збираються в єдине полотно.

Помер художник молодим — 29 березня 1891 року. Офіційною причиною смерті став дифтерит, вважається, що митець «згорів» за три дні.

Нагадаємо, у середині листопада на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за 39,4 мільйона доларів було продано картину знаменитої мексиканської художниці Фріди Кало.

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