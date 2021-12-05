Американські кінокритики назвали найкращий фільм 2021 року: про що він

У суботу, 4 грудня, Національна рада кінокритиків США (NBR) оголосила лауреатів своєї щорічної премії, яка вручається за найкращі досягнення у кінематографі та зазвичай відкриває сезон кінонагород. NBR по праву вважається однією з найвпливовіших та найстаріших організацій в Америці, що мають відношення до кінематографу. Вона була заснована у 1909 році. Премія NBR була заснована у 1929 році.

Найкращим фільмом 2021 року Національна рада кінокритиків США назвала картину «Лакрична піца». Пол Томас Андерсон, який зняв цю драму, оголошений найкращим режисером. Пояснюючи своє рішення, президент NBR Енні Шулхоф підкреслила: «У цей момент невпевненості та сумнівів „Лакрична піца“, як жоден інший фільм, нагадала нам про ту радість, надію та хвилювання, які дарує нам великий кінематограф».

Дія фільму розгортається у 70-х роках минулого століття у долині Сан-Фернандо, США. Головний герой картини — закоханий підліток, якому пощастило знятися у кіно, і це робить його відомим. Головну роль відіграв дебютант Купер Хоффман, син нині покійного знаменитого актора Філіпа Сеймура Хоффмана, який пішов із життя 2 лютого 2014 року у віці 46 років. Він дружив з Полом Томасом Андерсоном і знявся майже у всіх фільмах режисера, включаючи культові картини «Фатальна вісімка», «Ночі в стилі буги», «Магнолія», «Любов, що збиває з ніг», «Майстер».

Фільми Андерсона номінувалися вісім разів на премію «Оскар» та тричі отримали її. Крім того, його картини отримали три премії «Золотий глобус», дві премії BAFTA. Пол Томас Андерсон — єдиний режисер в історії, який здобув нагороди трьох головних міжнародних кінофестивалів: Канського, Берлінського та Венеціанського.

Корін Хоффман та його партнерка Алана Хаїм перемогли у номінації «Найкращий дебют».

У «Лакричній піці» знялися також зірки Голлівуду Шон Пенн, Бредлі Купер, Джон Сі Райлі, Бен Стіллер, Крістофер Уокен. Одну з головних ролей зіграв культовий рок-музикант Том Вейтс. Зйомки фільму коштували 40 мільйонів доларів.

Найкращим актором NBR назвав Вілла Сміта за роль у біографічній спортивній драмі «Король Річард». Актор зіграв батька знаменитих американських тенісисток Серени та Венери Вільямс Річарда Вільямса.

«Король Річард» приніс також нагороду Онжаню Елліс. Її назвали найкращою актрисою другого плану. Вона зіграла мати Серени та Венери.

Найкращою актрисою визнана 20-річна Рейчел Зеглер, виконавиця головної ролі у рімейку легендарної «Вестсайдської історії». Оригінальний фільм у 1961 році став найкасовішим у США та завоював 10 «Оскарів». Його зіркою була Наталі Вуд. Нову версію цього чудового мюзиклу зняв Стівен Спілберг. Картина отримала захоплені відгуки критиків. На думку американських ЗМІ, вона є одним з головних претендентів на найпрестижніші нагороди за підсумками року, що минає.

Найкращим актором другого плану названо британця Кіаран Хайндса, який зіграв у драмі «Белфаст», яку зняв Кеннет Брана. Фільм розповідає про просту ірландську родину. Дія відбувається наприкінці 60-х років минулого століття.

Найкращим повнометражним мультфільмом визнано «Енканто». «ФАКТИ» розповідали про нього у своєму щотижневому кіноогляді.

Найкращим іноземним фільмом названо драму іранського режисера Асгара Фархаді «Герой», прем'єра якої відбулася у липні у рамках Каннського міжнародного кінофестивалю.

За традицією NBR визначила 10 найкращих фільмів року, 5 найкращих іноземних фільмів та 10 найкращих незалежних картин.

10 найкращих фільмів 2021 року (в алфавітному порядку, виходячи з їхньої назви англійською мовою)

«Белфаст», «Не дивіться нагору», «Дюна», «Король Річард», «Остання дуель», «Алея кошмарів», «Червона ракета», «Макбет», «Вестсайдська історія».

5 найкращих іноземних фільмів

«Бенедетта» (режисер Пол Верховен), «Агнець» (режисер Вальдімар Йоханнссон), «Мови» (режисер Мухамат Салех Харун), «Титан» (режисер Жюлія Дюкурно), «Найгірша людина на світі» (режисер Хоакім Трієр).

10 найкращих незалежних фільмів

«Холодний розрахунок», «C'mon C'mon», «CODA: Дитина глухих батьків», «Легенда про Зеленого лицаря», «Вопль», «Жокей», «Свиня», «Крихітка Шива», «Сувенір: Частина 2»

Церемонія нагородження відбудеться 11 січня 2022 року.

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