Помер продюсер Марк Рудінштейн

Помер кінопродюсер Марк Рудінштейн, який у листопаді потрапив до лікарні з серцевим нападом. Засновнику кінофестивалю «Кінотавр» було 75 років, передає «Інтерфакс».

На початку осені Рудінштейну зробили операцію, але йому стало гірше. Лікування не покращило його стан. В результаті у режисера стався інсульт — його перевели до реанімації.

Потім лікарі вирішили ввести продюсера у стан медикаментозного сну, а також підключити до апарату ШВЛ. З кожним днем йому ставало все гірше. Лікарі оцінювали його стан як украй тяжкий. Була надія на те, що Рудінштейн видереться, але сьогодні його серце зупинилося.

Відомий кінопродюсер уже багато років страждав на рак, але не втрачав силу духу. Про це він відверто розповів на ТБ.

Через пандемію рідко виходив на публіку, щоб не заразитися коронавірусом.

Марк Рудінштейн — радянський та російський продюсер, актор та кінокритик. Заслужений працівник культури РФ. Творець та продюсер кінофестивалів «Кінотавр» та «Кінотаврик», організатор кінопремії «Золотий Овен». Народився 7 квітня 1946 року.

Нагадаємо, наприкінці листопада помер народний артист СРСР режисер Володимир Наумов. Йому було 94 роки.

Також наприкінці листопада у Москві помер відомий співак та композитор Олександр Градський, автор пісень, рок-опер. Артисту було 72 роки.

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