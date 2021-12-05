В Києві помер відомий український композитор та музикант-мультиінструменталіст

У неділю, 5 грудня, від коронавірусу помер відомий український композитор та музикант Данило Перцов. Про смерть повідомили у Facebook на сторінці «Хорея Козацька».

«Наш друг, колега і брат Данило Перцов відійшов нині в засвіти! Прощавай, дорогий Данило! Пробач і прощай! Ми тебе дуже любимо!» — йдеться у повідомленні.

Перцову було лише 48 років. Музикант перебував у реанімації Київської клінічної лікарні № 12. Він мав 85% ураження легень.

Перцов народився у Києві у сім'ї відомих художників-графіків. У 1992−1998 роках навчався у Київській консерваторії.

Член Спілки композиторів України. Грав на багатьох інструментах, зокрема, шалмеї (різновид сурми), поморті та цинку (корнет).

З 2005 року почав грати у гурті «Хорея Козацька» під керівництвом Тараса Компаніченка.

Нагадаємо, сьогодні у Москві помер радянський та російський актор та кінопродюсер Марк Рудінштейн.

Фото Facebook/Taras Kompanichenko

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