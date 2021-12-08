Просили три екс-президенти: у Зеленського зганьбилися з привітанням легендарного українського композитора Ігоря Поклада

10 грудня свій день народження відзначатиме легендарний український композитор Ігор Поклад. Народному артисту України виповнюється 80 років. Володимира Зеленського закликали присвоїти Покладу звання Героя України. Відповіддю з Офісу президента сім'я композитора була ображена — виявилося, що Зеленський збирався привітати ювіляра SMS-кою.

Пропозиція удостоїти Поклада звання Героя України надійшла Зеленському від Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми та Віктора Ющенка. Текст листа наводить сайт «Главком». Три колишні державні лідери нагадували про заслуги Поклада перед Україною — про пісні «Ой, летіли дикі гуси», «Чарівна скрипка», «Скрипка грає», «Мамо, вечір догоря», про музику до 40 фільмів, до мультфільмів «Як козаки…» та «Енеїда».

Про те, як в Офісі президента поставилися до пропозиції, розповіла дружина композитора. У Facebook Світлана Поклад зізналася, що була вражена ініціативою Зеленського привітати знаменитого композитора не особисто, а через SMS.

Як розповіла дружина маестро, вранці їй зателефонували з Офісу президента, повідомили, що Зеленський написав вітальний лист Ігореві Покладу, і ОП готовий скинути це послання на Вайбер. Передбачалося, що Світлана Поклад роздрукує листа, покаже його чоловікові, і на цьому вітальний церемоніал буде закінчено. В ОП не врахували, що у Поклада кнопковий телефон, і не подумали, що ювіляр, без сумніву, очікував на особисте привітання.

Ігор Поклад

«Я не знаю, чи є у вас слова. У мене їх немає, — написала Світлана. — Точніше, вони є! І я можу сказати! Володимире Олександровичу! Це Ви своїм друзям можете SMS повідомленням нагадати про дрібниці! А чоловіка вітали все ОСОБИСТО якщо були в країні! Не було — їхали помічники, міністри з квітами та орденами! Але, мабуть, Вам це не зрозуміти. Що Ви образили! Що Ви принизили одного з найвеличніших людей цієї країни! Хоча ще в серпні цього року з усмішкою клялися згадувати про живих сьогодні, а не після їхньої смерті! Але, мабуть, Вам легше нагороджувати мертвих. Вони Вам не дадуть відповіді…».

За словами дружини композитора, вона обурюється не через відсутність чергової нагороди — їх у Ігоря Дмитровича вистачає: «І без них проживемо… Слава Богу, він, Поклад, не для Офісу президента писав, а для людей!».

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