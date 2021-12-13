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Культура та мистецтво

Помер російський кінорежисер Сергій Соловйов — автор легендарної «Аси»

18:07 13 грудня 2021
Сергій Соловйов

У Москві помер режисер культового фільму «Асса» Сергій Соловйов. Про це повідомляють росЗМІ.

Причина смерті 77-річного чоловіка не називається, відомо лише, що у січні 2020 року він переніс ішемічний інсульт, який ускладнився діабетом та хворобою серця.

Сергій Соловйов закінчив режисерський факультет ВДІКу, пізніше став викладати на цьому факультеті.

З 1969 по 2019 роки працював на «Мосфільмі». Зняв близько 20 фільмів, серед яких «Станційний наглядач» (1972 рік), «Асса» (1987), «Чорна троянда — емблема печалі, червона троянда — емблема кохання» (1989).

У 1977 став лауреатом Державної премії СРСР, а в 1993 — народним артистом РФ.

Нагадаємо, днями в Києві від коронавірусу помер відомий український композитор і музикант-мультіїінструменталіст Данило Перцов. 48-річний музикант перебував у реанімації Київської клінічної лікарні № 12. Його легені були вражені на 85%.

Фото скрін відео YouTube

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