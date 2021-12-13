26.82 / 27.04 30.18 / 30.53
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Культура та мистецтво

Відлуння скандалу: у Зеленського виправдалися фотографією президента з композитором Покладом

18:36 13 грудня 2021
Вручення нагороди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з композитором Ігорем Покладом та вручив йому орден Держави і зірку Героя України. В офіційному Instagram Зеленського з'явилося його фото із майстром.

«Без перебільшення ваша музика є голосом України. Ваші пісні звучать у всьому світі. Ці композиції відносяться до найкращих перлин національного духовного надбання, без яких неможливо уявити сучасну українську культуру» , — цитує Зеленського прес-служба Офісу президента.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента образили композитора, заявивши, що Зеленський вирішив привітати його не особисто, а за допомогою SMS або меседжера Viber. Передбачалося, що його дружина роздрукує листа, покаже чоловікові, і на цьому вітальний церемоніал буде закінчено. Однак у Зеленського не врахували, що Поклад досі користується телефоном з кнопками.

Фото president.gov.ua/

336

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гаманець

Страховий стаж 35 років: на які категорії чекає додатковий перерахунок пенсій у 2022 році

пенсії

Черговість виплати пенсій: хто та коли отримує

касові апарати

Касові апарати для ФОП: кому потрібні у 2022 році, умови та штрафи

Салат «Кавказька полонянка» на Новий рік: блогерка Ольга Матвій поділилася рецептом ситної та смачної страви з цікавим поєднанням продуктів

Салат «Кавказька полонянка» на Новий рік: блогерка Ольга Матвій поділилася рецептом ситної та смачної страви з цікавим поєднанням продуктів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.