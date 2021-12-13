Відлуння скандалу: у Зеленського виправдалися фотографією президента з композитором Покладом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з композитором Ігорем Покладом та вручив йому орден Держави і зірку Героя України. В офіційному Instagram Зеленського з'явилося його фото із майстром.

«Без перебільшення ваша музика є голосом України. Ваші пісні звучать у всьому світі. Ці композиції відносяться до найкращих перлин національного духовного надбання, без яких неможливо уявити сучасну українську культуру» , — цитує Зеленського прес-служба Офісу президента.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента образили композитора, заявивши, що Зеленський вирішив привітати його не особисто, а за допомогою SMS або меседжера Viber. Передбачалося, що його дружина роздрукує листа, покаже чоловікові, і на цьому вітальний церемоніал буде закінчено. Однак у Зеленського не врахували, що Поклад досі користується телефоном з кнопками.

Фото president.gov.ua/

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