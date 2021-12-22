Стан критичний: в Ужгороді рятують фундатора легендарного фестивалю «Червона Рута»

В Ужгороді медики борються за життя музикознавця Тараса Мельника, який є творцем та багаторічним директором легендарного фестивалю «Червона рута».

Про критичний стан Мельника у мережі повідомив відомий український скрипаль, композитор, культуролог, музичний та телевізійний продюсер, завідувач кафедри шоу-бізнесу Київського національного університету культури Кирило Стеценко.

За його словами, причиною стану колеги є коронавірусне захворювання, яке раніше вдалося перемогти дружині Мельника Ользі.

«Рятуємо Тараса! Критична боротьба за його життя триває у ковідному відділі лікарні Ужгорода. Ресурси сім'ї на межі…» , — написав Стеценко.

Тарас та Ольга Мельник

Нагадаємо, 19 грудня помер радянський та російський режисер Андрій Малюков.

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