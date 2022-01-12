Українська «Магда» стала найкращою драмою на Будапештському кінофестивалі
Український фільм «Магда» режисера Дениса Соболєва визнали найкращою драмою Будапештського кінофестивалю. Про це повідомляється на сторінці Ganza Film у Facebook.
«Це історична драма про німкеню Магду Хоманн, яка закохалась в українського солдата за часів Першої світової війни і приїхала з ним в Україну», — говориться у повідомленні.
В основі стрічки — повість українця Сергія Сай-Боднара та німця Петера Хоманна «Любов і муки Магди Хоманн», сюжетна лінія якої розгортається паралельно в декількох періодах і охоплює століття європейської історії. На прикладі долі німецької дівчини Магди Хоманн, яка через кохання зазнала горя, поневірянь і опинилася у таборах ГУЛАГу, показано, як світові війни ламають людські життя.
У головних ролях знялися Дар’я Творонович, Роман Покровський, Юрій Висоцький, Олег Москаленко.
Цей фільм раніше здобув премії за кращу режисерську і операторську роботу на Київському міжнародному фестивалі «Кінолітопис», виборював головний приз індійського кінофестивалю Golden Eagle Film Festival.
Прем’єра очікується восени 2022 року.76
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter