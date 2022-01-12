Українська «Магда» стала найкращою драмою на Будапештському кінофестивалі

Український фільм «Магда» режисера Дениса Соболєва визнали найкращою драмою Будапештського кінофестивалю. Про це повідомляється на сторінці Ganza Film у Facebook.

«Це історична драма про німкеню Магду Хоманн, яка закохалась в українського солдата за часів Першої світової війни і приїхала з ним в Україну», — говориться у повідомленні.

В основі стрічки — повість українця Сергія Сай-Боднара та німця Петера Хоманна «Любов і муки Магди Хоманн», сюжетна лінія якої розгортається паралельно в декількох періодах і охоплює століття європейської історії. На прикладі долі німецької дівчини Магди Хоманн, яка через кохання зазнала горя, поневірянь і опинилася у таборах ГУЛАГу, показано, як світові війни ламають людські життя.

У головних ролях знялися Дар’я Творонович, Роман Покровський, Юрій Висоцький, Олег Москаленко.

Цей фільм раніше здобув премії за кращу режисерську і операторську роботу на Київському міжнародному фестивалі «Кінолітопис», виборював головний приз індійського кінофестивалю Golden Eagle Film Festival.

Прем’єра очікується восени 2022 року.

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