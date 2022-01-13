Творця фільмів «Людина з бульвару Капуцинів» та «Шукайте жінку» шпиталізували у тяжкому стані, — ЗМІ

Кінорежисерка і сценаристка Алла Сурікова, яка зняла такі відомі фільми, як «Людина з бульвару Капуцинів», «Шукайте жінку», «Суєта суєт», підхопила коронавірус — її стан оцінюють як середньо-важкий.

Як повідомляє «Меш», Алла Іллівна поскаржилася лікарям на кашель та високу температуру. Тест на ковід виявився позитивним. Режисерку відвезли до лікарні, аналізи показали сильне запалення.

Алла Сурікова народилася у Києві. Після школи вона намагалася вступити до Київського інституту легкої промисловості, але невдало. Рік пропрацювала слюсарем-збирачем на авіазаводі. Згодом вступила на факультет філології в університеті у Киргизстані, а потім перевелася до Київського університету на вечірнє відділення.

Наприкінці 1960-х років вона прийшла до кіно, працювала асистенткою режисера. Закінчила курси сценаристів та режисерів, відділення режисерів-постановників дитячого фільму (художній керівник Георгій Данелія), майстерню Олександра Алова та Володимира Наумова. Вона — автор ідеї дитячого гумористичного кіножурналу «Єралаш».

Проте невдовзі сама кінорежисерка спростувала повідомлення масмедіа про захворювання. Як повідомляє ТАСС, Алла Сурікова «просто обстежується».

Нагадаємо, що напередодні Різдва до лікарні потрапив зірка радянських фільмів «Іван Васильович змінює професію», «Афоня» та інших Леонід Куравльов. У 85-річного артиста виникли проблеми з диханням. Як виявилося, Куравльов підхопив коронавірус, у нього вражені легені. Актор перебуває у реанімації на кисні, лікарі оцінюють його стан як тяжкий.

Фото Алли Сурікової із соціальних мереж

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