Відомий народний артист України помер у Львові на 76-му році життя

У Львові, де нещодавно ховали художника та іконописця Остапа Лозинського, помер народний артист України, актор театру імені Марії Заньковецької Євген Федорченко. Йому було 75 років.

Про це у соціальних мережах повідомила його донька Олена Федорченко.

«Артист, кожна поява якого на сцені чи екрані була тріумфом акторського мистецтва. Щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам'ять», — написав на своїй сторінці у соціальних мережах мер Львова Андрій Садовий.

10 вересня 1992 року Євген Федорченко став Заслуженим артистом України (за значний особистий внесок у розвиток українського мистецтва, високу професійну майстерність), 20 січня 2006 року — Народним артистом України, а у 2007 році — «Майстром сцени». Артист писав вірші та п'єси.

Раніше повідомлялося про смерть Народного артиста України, диригента оркестру Національної опери України Алліна Власенка. Йому йшов 84 рік.

Фото зі сторінки Національного театру ім. Марії Заньковецької у соціальних мережах

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