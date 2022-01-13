27.67 / 27.90 31.49 / 31.91
Київ: -4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Культура та мистецтво

Відомий народний артист України помер у Львові на 76-му році життя

14:58 13 січня 2022
Євген Федорченко

У Львові, де нещодавно ховали художника та іконописця Остапа Лозинського, помер народний артист України, актор театру імені Марії Заньковецької Євген Федорченко. Йому було 75 років.

Про це у соціальних мережах повідомила його донька Олена Федорченко.

«Артист, кожна поява якого на сцені чи екрані була тріумфом акторського мистецтва. Щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам'ять», — написав на своїй сторінці у соціальних мережах мер Львова Андрій Садовий.

10 вересня 1992 року Євген Федорченко став Заслуженим артистом України (за значний особистий внесок у розвиток українського мистецтва, високу професійну майстерність), 20 січня 2006 року — Народним артистом України, а у 2007 році — «Майстром сцени». Артист писав вірші та п'єси.

Раніше повідомлялося про смерть Народного артиста України, диригента оркестру Національної опери України Алліна Власенка. Йому йшов 84 рік.

Фото зі сторінки Національного театру ім. Марії Заньковецької у соціальних мережах

156

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пиріг

Бісквіт, який виходить завжди: покроковий рецепт ідеального десерту

пенсія

Маленька пенсія за великого трудового стажу: українцям пояснили, чому так буває

Євген Федорченко

Відомий народний артист України помер у Львові на 76-му році життя

Допомога від держави

Гроші можна буде не повертати: у Кабміні розповіли, хто може отримати від держави допомогу у 97,5 тис. гривень

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.