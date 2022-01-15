Всесвітній день «Бітлз» 16 січня: історія свята всіх меломанів світу

У світі сьогодні, 16 січня, відзначається Всесвітній день The Beatles (World Beatles Day). Свято було засноване рішенням ЮНЕСКО.

Цього дня з колонок та навушників справжніх меломанів звучать «Yesterday», «Yellow Submarine», «Let It Be» та інші твори одного з найпопулярніших музичних гуртів усіх часів та народів — легендарної четвірки з Ліверпуля.

Дата, звісно, обрана не випадково. 16 січня 1957 року в Ліверпулі відкрився клуб The Cavern, де розпочали свій шлях до слави тоді ще нікому не відомі молоді музиканти Джон Леннон, Пол Маккартні та Джордж Харрісон. Через кілька років до них приєднався ще один майбутній бітл — Рінго Старр.

Група дуже вплинула на розвиток світової музики. Багато відомих композиторів і виконавців брали з них приклад. Крім того, «бітли» вперше використали деякі новаторські розробки в галузі звукозапису та зйомок відеокліпів.

16 січня, на честь цієї відомої групи, проводяться різноманітні пам'ятні заходи та кавер-концерти пісень британської четвірки, а меломани всього світу знову включають пісні, що полюбилися людям різного віку, щоб у черговий раз насолодитися творчістю «Бітлів».

Як писали «ФАКТИ», раніше легендарний учасник британського гурту The Beatles Пол Маккартні зізнався, що вирощує коноплі у себе на фермі поблизу міста Рай у графстві Східний Сассекс.

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