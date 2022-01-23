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Культура та мистецтво

«Романтик та прагматик одночасно»: від ковіда помер засновник фестивалю «Червона Рута» Тарас Мельник

7:57 23 січня 2022
Тарас Мельник

Після тяжкої хвороби помер Тарас Мельник, творець та директор Всеукраїнського фестивалю «Червона рута». Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Луканов.

«Він був романтиком, щиро відданим своїй справі. І водночас прагматиком, який зумів провернути всю цю величезну роботу. Він продовжував цей фестиваль до кінця свого життя. Він як організатор зробив стільки для сучасної української музики, як мало хто інший», — пише Луканов.

Мельнику було 68 років. Заразившись коронавірусом, він тяжко хворів й навіть переніс операцію. Лікувався у міській лікарні Ужгорода.

Тарас Мельник ㅡ відомий український музикознавець, один із засновників та директор Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута».

За вагомий особистий внесок у розвиток українського музичного мистецтва та високий професіоналізм нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Фестиваль популярної музики «Червона рута», названий на честь відомої однойменної пісні Володимира Івасюка, проходить з 1989 року.

Конкурси проводяться у шести жанрах: український автентичний фольклор, популярна, танцювальна, акустична, експериментальна та рок-музика. Лауреатами фестивалю стали багато відомих українських виконавців та колективів.

Нагадаємо, 22 січня після тривалої хвороби помер латвійський актор Арніс Ліцітіс.

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