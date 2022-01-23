«Романтик та прагматик одночасно»: від ковіда помер засновник фестивалю «Червона Рута» Тарас Мельник
Після тяжкої хвороби помер Тарас Мельник, творець та директор Всеукраїнського фестивалю «Червона рута». Про це у Facebook повідомив журналіст Юрій Луканов.
«Він був романтиком, щиро відданим своїй справі. І водночас прагматиком, який зумів провернути всю цю величезну роботу. Він продовжував цей фестиваль до кінця свого життя. Він як організатор зробив стільки для сучасної української музики, як мало хто інший», — пише Луканов.
Мельнику було 68 років. Заразившись коронавірусом, він тяжко хворів й навіть переніс операцію. Лікувався у міській лікарні Ужгорода.
Тарас Мельник ㅡ відомий український музикознавець, один із засновників та директор Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута».
За вагомий особистий внесок у розвиток українського музичного мистецтва та високий професіоналізм нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
Фестиваль популярної музики «Червона рута», названий на честь відомої однойменної пісні Володимира Івасюка, проходить з 1989 року.
Конкурси проводяться у шести жанрах: український автентичний фольклор, популярна, танцювальна, акустична, експериментальна та рок-музика. Лауреатами фестивалю стали багато відомих українських виконавців та колективів.
Нагадаємо, 22 січня після тривалої хвороби помер латвійський актор Арніс Ліцітіс.111
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter