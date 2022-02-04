Помер відомий російський кіносценарист, який створив «Людину з бульвару Капуцинок» та «Недільного тата»

У Лос-Анджелесі на 77-му році життя помер сценарист, театральний драматург, письменник та перший президент Гільдії сценаристів СРСР Едуард Акопов.

Як повідомили в Союзі кінематографістів РФ, причиною смерті Акопова, який помер 31 січня, став інфаркт — як ускладнення після коронавірусу.

Едуард Акопов народився 24 червня 1945 року у Баку, у вірменській родині. Закінчив Азербайджанський інститут нафти та хімії, кілька років працював на заводах та у НДІ інженером з електронної техніки та рахунково-обчислювальних машин. У студентські роки почав писати оповідання та друкуватися у місцевих журналах.

У 1972 році закінчив Вищі курси сценаристів та режисерів, навчався у майстерні кінодраматурга Будимира Метальникова.

За його сценаріями було створено понад 30 фільмів, серед яких «Солдат і слон» (1977), «Здається квартира з дитиною» (1978), «Шовковиця» (1979), «Будьте моїм чоловіком» (1981), «Недільний тато» (1985)… Ролі у його фільмах виконували Андрій Миронов, Валентин Гафт, Олег Табаков, Лев Дуров, Фрунзік Мкртчян, Олена Проклова.

Серед його останніх робіт — сценарії до фільмів «Парк радянського періоду» Юлія Гусмана (2006) та «Людина з бульвару Капуцинок» Алли Сурікової (2009).

До речі, раніше повідомлялося і про проблеми зі здоров'ям у Алли Сурікової. РосЗМІ стверджували, що вона потрапила до лікарні у тяжкому стані через ковід. Втім, сама режисерка пізніше заявляла, що це не правда, і що вона була на обстеженні.

Фото з Вікіпедії

347

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter