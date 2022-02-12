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Культура та мистецтво

«Була надія, що мама видереться»: син Зінаїди Кирієнко розповів про останні дні актриси

22:44 12 лютого 2022
Кирієнко

Акторка Зінаїда Кирієнко, якої не стало 11 лютого, напередодні потрапила до лікарні з діагнозом геморагічний інсульт. Про це розповів її син Максим, повідомляє «КП».

За його словами, Зінаїда Михайлівна погано почувалася останні два тижні. Вся родина актриси, її діти та онуки, перехворіли на ковід. Зінаїда Кирієнко скаржилася на слабкість, занепад сил, попри те, що була вакцинованою.

За словами Максима, вся сім'я зробила два щеплення проти коронавірусу. Але після Нового року всі захворіли на «Омікрон».

Самопочуття Зінаїди Михайлівни різко погіршилося. Вона стала непритомніти. У лікарні їй встановили діагноз інсульт.

«Вона була у реанімації, лікарі робили все, щоб її врятувати. І в нас була надія, що мама видереться, вона дуже сильна», — розповів син Кірієнко.

Але серце 88-річної жінки не витримало. За словами лікарів, інсульт стався на тлі ковіду.

Син також додав, що прощання з Зінаїдою Кирієнко пройде у вівторок у Будинку кіно, а похорон — на Троєкурівському цвинтарі.

Нагадаємо, у Кірієнко діагностували геморагічний інсульт на фоні коронавірусного захворювання.

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