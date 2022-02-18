«Відмовили ноги»: зірка фільмів: «Іронія долі» та «Афоня» розповіла про невиліковну хворобу

Народна артистка РРФСР, зірка культового фільму «Іронія долі, або з легкою парою» Валентина Тализіна розповіла про свій стан. Як виявилося, близько 3 років тому у неї діагностували полінейропатію — невиліковне захворювання, пов'язане з множинним ураженням периферичних нервів.

«Не було жодного інсульту! У мене полінейропатія. Близько трьох років тому мені відмовили ноги», — заявила 87-річна актриса в інтерв'ю «7 днів».

Вона вважає, що хворобу спровокував тривалий переліт до Китаю — після нього вона почала накульгувати і звернулася до медиків. Ті порадили пройти обстеження.

«У лікарні у мене стали відмовляти ноги, я не могла пересуватися без ходунків. Я пройшла довгий курс реабілітації», — сказала вона.

Тепер вона знову може ходити, спираючись на тростину, але періодично їй доводиться сідати в інвалідний візок.

Зазначимо, що у 2015 році актриса підписала звернення на підтримку політики Путіна щодо України .

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Фото ЕГ

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