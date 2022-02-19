Зірка радянського кіно помер у коронавірусному шпиталі

Пішов з життя радянський та російський актор Геннадій Юхтін. Причиною смерті стали ускладнення, спричинені коронавірусом. Юхтін не дожив до свого 90-річного ювілею півтора місяця.

Як повідомляють російські ЗМІ, народний артист РФ помер у коронавірусному шпиталі у Комунарці.

Глядачі запам'ятали його за ролями у фільмах 50-х та 60-х років «Весна на Зарічній вулиці», «Справа Рум'янцева», «Чужа рідня», «Акваланги на дні», «Невловимі месники», «Брати Карамазови».

Церемонія прощання з актором відбудеться 22 лютого.

Нагадаємо, 18 лютого від ускладнень після коронірусу помер відомий радянський та російський актор Борис Невзоров.

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