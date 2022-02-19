28.28 / 28.64 32.02 / 32.54
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Культура та мистецтво

Зірка радянського кіно помер у коронавірусному шпиталі

14:35 19 лютого 2022
Геннадій Юхтін

Пішов з життя радянський та російський актор Геннадій Юхтін. Причиною смерті стали ускладнення, спричинені коронавірусом. Юхтін не дожив до свого 90-річного ювілею півтора місяця.

Як повідомляють російські ЗМІ, народний артист РФ помер у коронавірусному шпиталі у Комунарці.

Глядачі запам'ятали його за ролями у фільмах 50-х та 60-х років «Весна на Зарічній вулиці», «Справа Рум'янцева», «Чужа рідня», «Акваланги на дні», «Невловимі месники», «Брати Карамазови».

Церемонія прощання з актором відбудеться 22 лютого.

Нагадаємо, 18 лютого від ускладнень після коронірусу помер відомий радянський та російський актор Борис Невзоров.

79

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

М&#39;ясо, запечене з пюре

Надзвичайно смачна вечеря на всю сім'ю від Людмили Борщ: потрібні тільки картопля і трохи фаршу — і чоловік із дітьми будуть дуже задоволені

Ледачий торт Наполеон

Найсмачніший «Наполеон» без випічки за 15 хвилин: жодної метушні з тістом та розкочуванням коржів

Геннадій Юхтін

Зірка радянського кіно помер у коронавірусному шпиталі

Пельмені

Соковиті та не розварюються: у День пельменя Наталія Калніна поділилася «секретною фішкою» їхнього приготування

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.