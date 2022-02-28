Унікальні картини Марії Примаченко з музею в селищі Іванків частково вдалося врятувати, — ЗМІ

Деякі картини Марії Примаченко, які окупанти спалили в Іванкові Київської області, вдалося врятувати. Про це повідомила журналістка Тетяна Гончарова у Facebook.

«Роботи Приймаченко іванківці винесли по хатах! Вони не згоріли!!! СЛАВА УКРАЇНЦЯМ!!! Музей відбудуємо!!!» — написала вона.

Відомий синоптик Наталка Діденко також повідомила, що картини Марії Примаченко вціліли.

«Інформація з Музею Шевченка у Києві. Перед атакою орків, роботи Приймаченко, в тому числі з Іванкова, перебували в музеї у Києві на тимчасовій виставці. Картини цілі! Чи всі іванківські — уточнюється», — написала вона.

Як писали «ФАКТИ», Іванків зазнав масштабних руйнувань внаслідок атаки російської армії.

170

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter