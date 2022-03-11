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Культура та мистецтво

Помер автор сценарію «Білого сонця пустелі» та фільмів Романа Балаяна

16:24 11 березня 2022
Рустам Ібрагімбеков

У віці 83 років помер письменник, сценарист та режисер Рустам Ібрагімбеков. Глядачі знали його як співавтора сценарію до фільму «Біле сонце пустелі». Останні 19 років Ібрагімбеков очолював Спілку кінематографістів Азербайджану. Кінооб'єднання повідомило, що їхній керівник помер у ніч на 11 березня після тяжкої хвороби.

Хоч візитною карткою Ібрагімбекова став сценарій до «Білого сонця пустелі», але в активі талановитого драматурга та кіносценариста було ще більше 40 відомих кіно- та телефільмів. Роман Балаян зняв за сценарієм Ібрагімбекова фільми «Бережи мене, мій талісман» та «Філер». Нікіта Міхалков використав сценарій Ібрагімбекова під час роботи над фільмами «Спокійний день наприкінці війни», «Урга. Територія кохання», «Стомлені сонцем», «Сибірський цирульник». Ібрагімбеков був одним із сценаристів фільму «Схід — Захід» Режиса Варньє.

Серед інших заслуг Ібрагімбекова — створення першої дитячої кіношколи в Баку та кінокомпанії «Ібрус» з виробництва художніх та документальних фільмів.

Як письменник Ібрагімбеков залишив по собі 10 книг та збірок: «Ультіматум», «Прокинувшись з усмішкою», «Дача», «Сонячне сплетіння» та ін.

Нагадаємо, у лютому 2022 року пішов із життя радянський та російський актор Геннадій Юхтін.

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