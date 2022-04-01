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Культура та мистецтво

«Ой, у лузі червона калина похилилася»: історія створення легендарної пісні

14:01 1 квітня 2022
«Ой, у лузі червона калина нахилилася»

Українська пісня «Ой, у лузі червона калина», виконання якої Андрієм Хливнюком стало популярним у мережі, була створено на початку 20 століття. Це одна з найвідоміших пісень Українських січових стрільців.

За однією з версій перший варіант написав відомий поет, режисер, директор театру «Руська бесіда» Степан Чарнецький у 1914 році для постановки Василя Пачовського «Сонце Руїни» про гетьмана Дорошенка.

У фіналі мала звучати «Чи я в лузі не калина була», але режисер вибрав оптимістичнішу пісню «Розлилися круті бережки», трохи переробив слова та мелодію. Вперше вона зазвучала у 1914 році у Стрию. Григорій Трух додав ще три куплети. Пісню підхопили Січові Стрільці, вона стала гімном патріотів. А тепер її співає вся Україна, як символ боротьби із загарбниками.

Ой, у лузі червона калина похилилася.
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей! гей! розвеселимо!
***
Не хилися, червона калина — маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україна — маєш добрий рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей! гей! розвеселимо!
***
Марширують наші добровольці у кривавий тан,
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми тії ворожі кайдани розіб’ємо,
А ми нашу славну Україну, гей! гей! розвеселимо!
***
Ой, у полі ярої пшенички золотистий лан,
Розпочали наші добровольці з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеничку ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей! гей! розвеселимо!
***
Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
То прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей! гей! розвеселимо!

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