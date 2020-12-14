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Культура и искусство

Умер знаменитый благодаря роману «Шпион, выйди вон» писатель Джон ле Карре

7:27 14 декабря 2020
Джон Ле Карре

Умер автор шпионских романов Джон Ле Карре (настоящее имя — Дэвид Корнуэлл). О смерти сообщило литературное агентство Curtis Brown.

Причиной смерти стала болезнь, не связанная с коронавирусом. Семья писателя уточнила, что он болел пневмонией. Умершему шел 90-й год.

Корнуэлл родился в 1931 году в городе Пул в графстве Дорсет. Он учился в Бернском университете и в Оксфорде.

В конце 1950-х годов прошлого века сотрудничал с британскими разведками МИ-5 и МИ-6.

Джон ле Карре — автор более двух десятков шпионских романов, переведенных на 36 языков мира. Среди самых известных — «Шпион, пришедший с холода» (1963), «Шпион, выйди вон» (1974), «Маленькая барабанщица» (1983), «Такой же предатель, как мы». Последняя книга ле Карре «Полевой агент» вышла в октябре 2019 года.

Напомним, 12 декабря в Москве умер известный артист Валентин Гафт. А 13 декабря стало известно о смерти украинского композитора Александра Жилинского.

Фото bbc.com/

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