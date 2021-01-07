Умер актер Валерий Хлевинский — звезда «Вечного зова» и «Большой перемены»

В Москве умер актер театра и кино Валерий Хлевинский. Об этом сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова, в котором работал артист.

Валерий Хлевинский скончался в возрасте 77 лет, его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Актер известен ролями в популярных фильмах и сериалах: «Вечный зов», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Вся королевская рать», «Молчание доктора Ивенса», «Берега», «Большая перемена», «Сувенир для прокурора», «Валентин и Валентина», «Такси-блюз».

В труппе МХТ имени Чехова Валерий Хлевинский выступал с 2001 года, он также преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ.

Ранее сообщалось, что умер актер Николай Иванов, который известен по роли в «Вечном зове».

Фото: скриншот фильма «Большая перемена»

873

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter