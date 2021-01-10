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Культура и искусство

Народный артист СССР Олег Басилашвили рассказал о своем состоянии после лечения от коронавируса

15:48 10 января 2021
Олег Басилашвили

Народный артист СССР Олег Басилашвили был 9 января выписан из больницы, где его лечили от COVID-19, пишет KP.RU.

«Все нормально у меня», — сухо ответил артист журналистам на вопрос о его самочувствии. От дальнейших комментариев он отказался.

Судя по голосу, Олег Валерианович действительно чувствует себя хорошо. Одышки во время разговора у него не было.

Напомним, что Олег Валерианович был госпитализирован вслед за своей коллегой по БДТ Алисой Фрейндлих. Актер вместе со своей супругой провел в больнице чуть больше недели. Первое время он был в реанимации.

Как писали «ФАКТЫ», тем временем, коллега Басилашвили Алиса Фрейндлих остается в больнице. У народной артистки СССР появилась положительная динамика. Об этом сообщили врачи Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова в Санкт-Петербурге.

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