Заклики «після Криму брати Донбас» та інші антиукраїнські висловлювання: що говорив Володимир Меньшов про нашу країну

Відомий російський актор і режисер Володимир Меньшов, який помер від коронавіруса у віці 81 року, не відчував симпатії до України: він фінансував терористів «ДНР», за що і потрапив в «чорний список» Служби безпеки України, а також був великим прихильником політики президента РФ Володимира Путіна щодо нашої країни.

Так, в 2017 році він заявив, що Росії слід було «брати Донбас» після окупації Криму.

«Ймовірно, треба було брати Донбас. Тоді б „Крим, Донбас, Луганськ“ йшли через кому в претензіях до нас західного суспільства. Але, оскільки ми цей момент вже пропустили і Порошенко розуміє, що будь-яка активізація з боку України може привести до якихось більш суворих заходів з нашого боку, краще все підвісити в повітрі. І ось уже 3 роки, на жаль, все висить. Пов'язано все це з загибеллю великої кількості людей. Але краще, мовляв, так, ніж війна, яка може виявитися за наслідками близькою до громадянської», — сказав тоді Меньшов.

Крім того, він вважав, що багато талановитих людей в Росії, які не підтримали агресивну політику Кремля щодо України, «не пройшли перевірку Кримом». Тому вони зазнають великих труднощів.

«Вони просто не пройшли перевірку Кримом. Возз'єднання з Кримом стало тим переломним моментом. І ті, хто зайняв тоді жорстку позицію, що Крим не наш, зараз зазнають великих труднощів — я це бачу на талановитих людях, які стають маргінальними особистостями. У них є своя, але дуже обмежена аудиторія. але це для них вже боляче. Вони не можуть знайти порозуміння. Тому що торкнулися в питанні Криму глибинних, фундаментальних речей», — говорив Меньшов.

При цьому Володимир Меньшов гостро відреагував на повідомлення про те, що Служба безпеки України перевірить його на пособництво «ДНР».

«Навіть не розумію, як вони наважаться до мене прийти і щось ще питати, з іншої держави прийшли перевіряти?» — відзначав режисер.

Не відчував покійний і добрих почуттів до нашої країни в цілому.

«Нам здається, що ми тільки що зіткнулися з цим Майданом, з цієї ненавистю, з української русофобією. Але це все було вже десять років назад. Під час роботи в Україні в той період я слухав розмови, їздив на Донбас, до Львова та Києва. і у мене було дуже важке враження. Я бачив людей, які говорили, що їх змушують розмовляти українською мовою в стінах університету. Літнього розкішного професора змушували читати лекції українською мовою, а він нею не володіє, і його тепер через це звільняють. І це було в Донецькому університеті», — скаржився прихильник Путіна.

Коментуючи ставлення Росії до України, він вважав, що «помилкою» його країни було те, що РФ «недостатньо активно в українські процеси втручалася».

«У мене немає претензій до нашої сторони. Ми не даємо навіть приводу. Якщо тільки не брати останній рік, коли вже з'явилися» ДНР «і» ЛНР «, а так кожен раз нас дістають. Що ми зробили не так, щоб бути перед ними винними? « — обурювався свого часу покійний.

Нагадаємо, що Володимир Меньшов внесений в базу сайту «Миротворець» за посягання на територіальну цілісність України. Зокрема, йому ставили в провину виправдання російської агресії проти України і фінансування тероризму.

«Свідоме участь в інформаційно-пропагандистської провокації росії (країна-агресор) — т.зв.» телеміст між Росією і Україною «Треба поговорити», організованої антиукраїнським пропагандистським каналом «Росія1», — сказано в повідомленні на сайті.

Крім того, в квітні 2017 р стало відомо, що Меньшов передав 1 мільйон рублів письменнику і політруку одного з батальйонів угруповання «ДНР» Захару Прилепіну, нібито для медчастини батальйону.

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