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Культура та мистецтво

Єдиний син Сергія Параджанова помер в Києві

8:20 29 вересня 2021
Параджанов

У Києві помер єдиний син знаменитого режисера Сергія Параджанова. Сурену Параджанову було 62 роки. Про його відхід з життя повідомили представники Музею Параджанова в Facebook.

Сурен Параджанов народився в 1958 році в Києві. Юний Сурен знявся в епізодичній ролі у фільмі свого батька «Тіні забутих предків» (1964 рік).

Пізніше, в 1992 році, Сурен Параджанов знову з'явився в кіно — в документальному фільмі про свого батька «Параджанов: остання весна».

Параджанов-молодший здобув освіту архітектора, до останніх днів жив у Києві.

Нагадаємо, фільм Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» очолив топ-100 найкращих фільмів в історії українського кіно. Режисер мріяв також зняти фільм про Київ, про душу міста і його людяність, але сценарій «Київських фресок» забракували за нібито присутній там «формалізм».

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