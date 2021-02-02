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Культура и искусство

Купченко увидели на похоронах Ланового почерневшей от горя

7:58 2 февраля 2021
Купченко увидели на похоронах Ланового почерневшей от горя

Стали известны новые подробности церемонии прощания со скончавшимся от коронавирусного заболевания актером Василием Лановым. Так, по данным ЭГ, Ирина Купченко едва не потеряла сознание на похоронах супруга. Она не могла произнести ни слова, и все время плакала.

По свидетельству одного из очевидцев, в какой-то момент присутствующие испугались за состояние женщины, поскольку лицо Ирины буквально почернело от горя, к тому же она практически не реагировала на подходящих к ней с соболезнованиями людей.

Прижизненное фото актера, 2019

Среди присутствующих на церемонии были замечены певец Григорий Лепс, художник Никас Сафронов, актрисы Нонна Гришаева, Лидия Вележева, Мария Аронова.

Апогеем церемонии стало исполнение на сцене песни из фильма «Офицеры» «От героев былых времен» в исполнении Ланового. В этот момент весь зал встал со своих мест.

Проститься с Лановым в Театр им. Вахтангова пришли около двух тысяч человек. Гроб с телом актера был накрыт стеклянной крышкой.

Напомним, народный артист СССР Василий Лановой оставил после себя многомиллионное наследство.

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