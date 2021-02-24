Звезду «Семнадцати мгновений весны» похоронили рядом с Юрским, Гафтом и Мягковым

Артистку Екатерину Градову, сыгравшую радистку Кэт в «Семнадцати мгновениях весны» и умершую на 75-м году жизни, похоронили на аллее звезд Троекуровского кладбища в Москве.

Как сообщают «Известия», на похороны артистки, скончавшейся из-за ишемической болезни сердца, пришли родные и близкие друзья.

Екатерину Градову похоронили рядом с могилами режиссера Дмитрия Брусникина и актеров Сергея Юрского и Валентина Гафта.

Напомним, что на Троекуровском кладбище похоронили и недавно умершего актера Андрея Мягкова. Он скончался 18 февраля на 83-м году жизни. Причиной называют острую сердечную недостаточность.

Фото Екатерины Градовой из Википедии.

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