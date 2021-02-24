27.84 / 28.03 33.64 / 34.01
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Культура и искусство

Звезду «Семнадцати мгновений весны» похоронили рядом с Юрским, Гафтом и Мягковым

16:18 24 февраля 2021
Екатерина Градова

Артистку Екатерину Градову, сыгравшую радистку Кэт в «Семнадцати мгновениях весны» и умершую на 75-м году жизни, похоронили на аллее звезд Троекуровского кладбища в Москве.

Как сообщают «Известия», на похороны артистки, скончавшейся из-за ишемической болезни сердца, пришли родные и близкие друзья.

Екатерину Градову похоронили рядом с могилами режиссера Дмитрия Брусникина и актеров Сергея Юрского и Валентина Гафта.

Напомним, что на Троекуровском кладбище похоронили и недавно умершего актера Андрея Мягкова. Он скончался 18 февраля на 83-м году жизни. Причиной называют острую сердечную недостаточность.

Фото Екатерины Градовой из Википедии.

483

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Онуфрийчук и Алмаз

«Мы так долго этого ждали»: популярная украинская телеведущая вышла замуж на Мальдивах

Людмила Порывай

Снова изменившаяся 75-летняя мать Наташи Королевой задорно станцевала

Мария Максакова

Поевшая торт Мария Максакова показала «расплату»

Ани Лорак

Лишившаяся мужа Ани Лорак показала своего защитника

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер