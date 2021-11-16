Раптово помер скульптор Сейфаддін Гурбанов

Не стало скульптора, народного художника України, заслуженого художника Азербайджану, завкафедрою ХДАДМ професора Сейфаддіна Гурбанова — він раптово помер у вівторок, 16 листопада.

Про смерть скульптора повідомили у Харківській міськраді, зазначивши, що разом із народним художником України «пішла ціла епоха». Його роботи багато у чому визначили те, як нині виглядає Харків. Візитною карткою міста стали його роботи «Скрипаль на даху», «Перша вчителька», «Сім чудес Харкова».

Про те, що спричинило смерть скульптора, не повідомляється.

Фото Сейфаддіна Гурбанова.

Фото Сейфаддіна Гурбанова.

Фото Сейфаддіна Гурбанова.

Сейфаддін Гурбанов Алі огли народився 19 жовтня 1962 року у Нахічевані Азербайджанської РСР. У 1989 році закінчив Харківський художньо-промисловий інститут. У 2004 році Сейфаддіну Гурбанову присвоєно звання Заслуженого художника України, у 2010-му — Народного художника України.

Нагадаємо, що цієї осені на 84-му році життя у Тернополі померла заслужена артистка України Марія Гонта, яка служила у Тернопільському академічному українському драматичному театрі ім. Т. Шевченка. Причиною смерті стало ускладнення після коронавірусу.

А на початку листопада не стало легендарного творця і худрука знаменитого Театру на Подолі Віталія Малахова.

Фото Сейфаддіна Гурбанова із соцмереж.

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